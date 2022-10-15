Мойзес: «Зенит» сейчас заслуженно на первом месте, но все когда-нибудь проигрывают

Бразильский футболист ЦСКА Мойзес рассказал, как относится к лидерству петербургского «Зенита» в РПЛ, и прокомментировал фразу капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова об игроке петербуржцев Клаудиньо.

«Зенит» намного сильнее других соперников? Мы должны признать, что это очень хорошая команда. Знаю, что этот клуб сделал колоссальные инвестиции в своё развитие. Но считаю, что в мире нет ни одной непобедимой команды. Все когда-нибудь проигрывают. Да, сейчас они заслуженно на первом месте, но мы хотим победить.

«Закрыть Клаудиньо»? Мне такие громкие фразы не свойственны. Никогда перед матчем не скажу плохого о сопернике. Всегда уважительно. Игра — это действия на поле, а не слова», — приводит слова бразильца телеканал «Матч».

Мойзес перешёл в ЦСКА из клуба «Интернасьонал» на правах аренды в августе. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.