Мойзес: «Зенит» сейчас заслуженно на первом месте, но все когда-нибудь проигрывают

Бразильский футболист ЦСКА Мойзес рассказал, как относится к лидерству петербургского «Зенита» в РПЛ, и прокомментировал фразу капитана «Локомотива» Дмитрия Баринова об игроке петербуржцев Клаудиньо.
«Зенит» намного сильнее других соперников? Мы должны признать, что это очень хорошая команда. Знаю, что этот клуб сделал колоссальные инвестиции в своё развитие. Но считаю, что в мире нет ни одной непобедимой команды. Все когда-нибудь проигрывают. Да, сейчас они заслуженно на первом месте, но мы хотим победить.
«Закрыть Клаудиньо»? Мне такие громкие фразы не свойственны. Никогда перед матчем не скажу плохого о сопернике. Всегда уважительно. Игра — это действия на поле, а не слова», — приводит слова бразильца телеканал «Матч».
Мойзес перешёл в ЦСКА из клуба «Интернасьонал» на правах аренды в августе. Соглашение рассчитано до окончания сезона-2022/2023 и предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
- 15 октября 2022
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:09
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:20
-
13:12
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:15
-
12:12
-
12:00