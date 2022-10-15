Анчелотти: не хочу изобретать для «класико». В прошлом сезоне пытался, и мне нанесли удар

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о подготовке к матчу 9-го тура испанской Примеры с «Барселоной».
«Готовимся к матчу как обычно. Встретятся два больших клуба. «Класико» — это особенный матч, но мы готовимся к нему, как и к любому другому.
Я не хочу ничего изобретать, я никогда этого не делал. Изобретателей в футболе не бывает. В прошлом сезоне я пытался что-то изобрести, и мне нанесли удар. Наш соперник — это команда, у которой есть чёткое представление о том, что нужно делать на поле. Это игра высокого уровня. Мы должны думать о себе и попытаться выиграть. У нас есть ресурсы, чтобы провести отличный сезон», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.
Матч 9-го тура Примеры «Реал» — «Барселона» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 17:15 мск.
«Хетафе» — «Реал Мадрид». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур
- 15 октября 2022
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