Андрей Фёдоров заявил о желании стать главным тренером московского «Локомотива»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Локомотива» Андрей Фёдоров заявил о желании стать главным тренером железнодорожников.

«Мне нужно было чуть‑чуть психологически настроить игроков. Понятно, в какую яму они попали в связи с результатами. В эти три дня моя задача была, чтобы, выходя на каждую тренировку и на каждую игру, они показывали тот уровень, который у них был. Я видел, во что они могут играть, но не видел, чтобы они это делали на поле.

Конечно, я думаю о том, чтобы стать главным тренером «Локомотива». Мы для этого и получаем футбольное образование, чтобы работать в больших клубах главными тренерами», — заявил Фёдоров в эфире телеканала «Матч Премьер».

Сегодня, 15 октября, «Локомотив» проводит первый матч под руководством Фёдорова, железнодорожники встречаются с «Торпедо» в рамках 13-го тура РПЛ.