Силкин: если «Динамо» не даст бой «Оренбургу», будут изменения. Прошлые игры не устраивают
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Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится сегодня, 15 октября.
«Сегодня «Динамо» должно бой давать. Если и сегодня боя не дадут, то возможны изменения, мне кажется. Никого не устраивают последние игры: ни болельщиков, ни игроков, ни руководителей. Фаворит – «Динамо», а смогут или нет – зависит от соперника.
Для того чтобы выигрывать, нужно забивать и не пропускать. Или пропускать, но на один мяч меньше. Какие-то игры удавались, вели 2:0, но упускали победу. В игре с «Ахматом» пропустили два мяча и только один забили в добавленное время», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
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