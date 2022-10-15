Силкин: если «Динамо» не даст бой «Оренбургу», будут изменения. Прошлые игры не устраивают

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом», который состоится сегодня, 15 октября.

«Сегодня «Динамо» должно бой давать. Если и сегодня боя не дадут, то возможны изменения, мне кажется. Никого не устраивают последние игры: ни болельщиков, ни игроков, ни руководителей. Фаворит – «Динамо», а смогут или нет – зависит от соперника.



Для того чтобы выигрывать, нужно забивать и не пропускать. Или пропускать, но на один мяч меньше. Какие-то игры удавались, вели 2:0, но упускали победу. В игре с «Ахматом» пропустили два мяча и только один забили в добавленное время», – сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.