«Торпедо» — «Локомотив»: Карпукас вывел железнодорожников вперёд

Сегодня, 15 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» принимает «Локомотив». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Главный судья встречи — Евгений Кукуляк (Калуга, Россия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
На 49-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас. Он протащил мяч в штрафную «Торпедо», отыграл накоротке на Игнатьева, которому в борьбе не удалось пробить, но Иван пяткой протолкнул мяч во вратарскую, откуда уже Артём пробил Бабурина. Гости выигрывают со счётом 1:0.
Хозяева до матча занимали последнее место в турнирной таблице РПЛ, команда набрала шесть очков в 12 играх. Железнодорожники располагались на 14-й строчке с девятью очками.
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