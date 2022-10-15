Педри: повторить то, что сделал Месси, невозможно

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о предстоящем матче Примеры с «Реалом», а также высоко оценил достижения экс-игрока каталонского клуба Лионеля Месси, ныне выступающего за «Пари Сен-Жермен».



«Класико» — это матч, который смотрит множество людей. От этой игры все получают удовольствие, а ведь в этом и состоит цель футбола. Футбол существует, чтобы люди радовались. Раньше я ходил на матчи с родителями, всегда собиралось множество болельщиков «Барселоны». Я был в восторге.



Конечно, мне бы хотелось стать таким же великим, как Месси, и выиграть столько же «Золотых мячей». Знаю, что это очень сложно, нужно много работать. Но думаю, что в истории может быть лишь один Месси. Повторить то, что сделал он, невозможно», — приводит слова Педри L'Equipe.

Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?