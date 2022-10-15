Педри: повторить то, что сделал Месси, невозможно

Полузащитник «Барселоны» Педри высказался о предстоящем матче Примеры с «Реалом», а также высоко оценил достижения экс-игрока каталонского клуба Лионеля Месси, ныне выступающего за «Пари Сен-Жермен».
«Класико» — это матч, который смотрит множество людей. От этой игры все получают удовольствие, а ведь в этом и состоит цель футбола. Футбол существует, чтобы люди радовались. Раньше я ходил на матчи с родителями, всегда собиралось множество болельщиков «Барселоны». Я был в восторге.
Конечно, мне бы хотелось стать таким же великим, как Месси, и выиграть столько же «Золотых мячей». Знаю, что это очень сложно, нужно много работать. Но думаю, что в истории может быть лишь один Месси. Повторить то, что сделал он, невозможно», — приводит слова Педри L'Equipe.
Когда Месси, Роналду и другие топы стоили дороже всего?
- 15 октября 2022
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:09
-
14:05
-
13:59
-
13:48
-
13:38
-
13:28
-
13:26
-
13:20
-
13:12
-
13:06
-
13:04
-
12:59
-
12:55
-
12:52
-
12:40
-
12:36
-
12:31
-
12:20
-
12:15
-
12:12
-
12:00