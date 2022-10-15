Гранат: «Динамо» нужна победа с «Оренбургом». Команде не хватает спортивной злости

Бывший российский футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча московского клуба и «Оренбурга».

«Думаю, «Динамо» будет непросто, потому что в последних играх «Оренбург» показывает, что может играть на хорошем уровне не только дома, но и на выезде. А «Динамо» нужна победа, чтобы встать на тот же путь, что и был в начале чемпионата.



В последних матчах, мне кажется, динамовцам не хватает спортивной злости. Когда нужно перебороть какую-то ситуацию, надо агрессивнее и злее быть на поле, чтобы всё получилось», – сказал Гранат в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч «Динамо» и «Оренбурга» состоится сегодня, 15 октября. Начало матча запланировано на 19:30 мск.