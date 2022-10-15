Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас забил свой первый гол в РПЛ

Сегодня, 15 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» принимает «Локомотив». Команды играют на стадионе «Лужники» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 14:00 мск. Главный судья встречи — Евгений Кукуляк (Калуга, Россия). «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.



На 49-й минуте счёт открыл полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас. Он протащил мяч в штрафную «Торпедо», отыграл накоротке на Игнатьева, которому в борьбе не удалось пробить, но Иван пяткой протолкнул мяч во вратарскую, откуда уже Артём пробил Бабурина. Гости выигрывают со счётом 1:0. Этот мяч стал для Карпукаса первым в матчах РПЛ.

Для полузащитника «Локомотива» это 11-й матч в текущем сезоне.