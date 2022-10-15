«Интер» может принять участие в турнире в Саудовской Аравии во время паузы на ЧМ

Миланский «Интер» может провести несколько товарищеских встреч в рамках турнира в Саудовской Аравии во время перерыва на матчи чемпионата мира по футболу 2022 года, сообщает La Gazzetta Dello Sport.
В итальянской Серии A планируется длительный перерыв с ноября 2022 года по январь 2023 года в связи с проведением чемпионата мира в Катаре.
Игроки «Интера», которые не будут вызваны в свои сборные, продолжат тренироваться под руководством главного тренера Симоне Индзаги. Клуб вскоре выберет место за пределами Италии для подготовки ко второй части чемпионата.
Варианты, которые рассматривает руководство миланского клуба: Малага и Мальта. Ещё один потенциальный вариант — Саудовская Аравия, где игроки «Интера» будут тренироваться и проведут один или два товарищеских матча во время перерыва на чемпионат мира.
Тренерский штаб миланцев также хочет провести подготовку в Саудовской Аравии, так как 18-го января в Эр-Рияде «Интер» встретится с «Миланом» в матче за Суперкубок Италии.
Отменённый гол «Милана» в кубковом матче с «Интером»
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