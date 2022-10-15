Дмитрий Булыкин: матч с «Оренбургом» очень важен для тренерского штаба «Динамо»

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Динамо» — «Оренбург».

«Хороший шанс у «Динамо» исправить ситуацию, хорошо сыграть с «Оренбургом» и выиграть. Если не выиграют, будут вопросы к тренерскому штабу, и они будут обоснованы. Тогда тренерам нужно будет что-то делать. Эта игра для тренерского штаба и для «Динамо» очень важная. Думаю, они смогут донести это до футболистов и «Динамо» сможет сегодня хорошо сыграть», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Матч 13-го тура чемпионата России «Динамо» — «Оренбург» состоится сегодня, 15 октября, на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Начало игры — в 19:30 мск.