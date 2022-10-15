Булыкин: «Локомотив» выиграл матч, но по моментам «Торпедо» было ближе к победе

Бывший российский нападающий Дмитрий Булыкин прокомментировал результат матча 13-го тура чемпионата России «Торпедо» — «Локомотив» (0:1).
«Повлияла смена руководства, и «Локомотив» одержал долгожданную победу. Если серьёзно, то необычный состав у «Локо»: и Гильерме в воротах, и Баринов в защите. Но решил всё один момент, который «Локомотив» забил. У «Торпедо» была тоже пара моментов, в которых они могли забить, но «Локомотив» забил свой полумомент и выиграл матч.
По моментам «Торпедо» было ближе к победе. Три момента в первом тайме, а у «Локомотива» пара, но они забили. Выигрывает тот, кто забивает. «Торпедо» первый тайм неплохо провело, а второй, к сожалению, не очень и пропустило гол. В концовке пытались отыграться, но не хватило – был выход один на один, который не забили. «Локомотив» выиграл, но «Торпедо» могло как минимум сыграть вничью», – сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 15 октября 2022
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