Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Химки» под руководством Гогниева набрали только второе очко в РПЛ

«Химки» под руководством Гогниева набрали только второе очко в РПЛ
Комментарии

Сегодня, 15 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.

Эта ничья принесла подмосковному клубу только второе очко под руководством тренера Спартака Гогниева. Он возглавил команду 2 сентября. Ранее «Химки» сыграли 0:0 с «Крыльями Советов», а остальные четыре встречи проиграли. Команда находится на 15-м месте в турнирной таблице.

Предыдущим главным тренером «Химок» был Николай Писарев, которого назначили на этот пост в начале августа. Однако под его руководством подмосковная команда проиграла все четыре матча. Ранее Писарев заменил на этой должности Сергея Юрана.

Новость по теме
Канчельскис предположил, почему Гогниев решил отстранить трёх игроков «Химок»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022