«Химки» под руководством Гогниева набрали только второе очко в РПЛ
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Сегодня, 15 октября, в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Химки» принимали воронежский «Факел». Встреча прошла на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась ничьей со счётом 0:0.
Эта ничья принесла подмосковному клубу только второе очко под руководством тренера Спартака Гогниева. Он возглавил команду 2 сентября. Ранее «Химки» сыграли 0:0 с «Крыльями Советов», а остальные четыре встречи проиграли. Команда находится на 15-м месте в турнирной таблице.
Предыдущим главным тренером «Химок» был Николай Писарев, которого назначили на этот пост в начале августа. Однако под его руководством подмосковная команда проиграла все четыре матча. Ранее Писарев заменил на этой должности Сергея Юрана.
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