Коротков: результаты «Локомотива» неудовлетворительны, но матч с «Торпедо» вселяет надежду
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Бывший советский футболист Владимир Коротков прокомментировал результат матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Торпедо» — «Локомотив» (0:1).
«Впечатление одно: результат матча с «Торпедо» хороший, он вселяет надежду.
Это не место «Локомотива»? По заслугам – нет, но по тому, как они играли, это его место. Не могу оценивать работу Циннбауэра, я много был на удалёнке. Сейчас я вне команды, поэтому сложно сказать. Как они работали в тренировочном процессе – не могу оценить. Результаты видны, они неудовлетворительны», — передаёт слова Короткова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
После матча автозаводцы остались на последнем месте в турнирной таблице чемпионата России, а железнодорожники поднялись на 12-ю строчку.
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