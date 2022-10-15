Спаллетти: «Наполи» есть что улучшать

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти прокомментировал лидерство своей команды в чемпионате Италии на пресс-конференции перед матчем с «Болоньей».

«Мы можем играть ещё лучше, чем сейчас. Мы добились потрясающих результатов, но если мы внимательно изучим таблицу чемпионата, то увидим, что все наши преследователи отстают от нас всего на несколько очков. Поэтому всегда есть то, что можно улучшить!» — приводит слова главного тренера официальный твиттер «Наполи».

Неаполитанский клуб под руководством бывшего главного тренера петербургского «Зенита» занимает первое место в турнирной таблице итальянской Серии A, набрав 23 очка после девяти туров. Ближайший преследователь, «Аталанта», отстаёт от «Наполи» на два очка. Остальные лидеры чемпионата: «Удинезе», «Лацио» и «Милан» – имеют в своём активе по 20 очков.

Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы