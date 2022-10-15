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Гильерме: болельщики хотят видеть Сёмина главным тренером «Локомотива»? Он наша легенда

Гильерме: болельщики хотят видеть Сёмина главным тренером «Локомотива»? Он наша легенда
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Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о кандидатуре Юрия Сёмина на пост главного тренера клуба.

«Болельщики хотят видеть Сёмина главным тренером? Юрий Палыч — наша легенда. Посмотрим», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Напомним, ранее «Локомотив» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Фёдоров. Сегодня, 15 октября, железнодорожники в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги одержали победу над московским «Торпедо» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Артём Карпукас. После матча автозаводцы остались на последнем месте в турнирной таблице, а «Локомотив» поднялся на 12-ю строчку, набрав 12 очков.

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