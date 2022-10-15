Гильерме: болельщики хотят видеть Сёмина главным тренером «Локомотива»? Он наша легенда
Поделиться
Голкипер «Локомотива» Маринато Гильерме высказался о кандидатуре Юрия Сёмина на пост главного тренера клуба.
«Болельщики хотят видеть Сёмина главным тренером? Юрий Палыч — наша легенда. Посмотрим», — передаёт слова Гильерме корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, ранее «Локомотив» покинул немецкий специалист Йозеф Циннбауэр, а исполняющим обязанности главного тренера был назначен Андрей Фёдоров. Сегодня, 15 октября, железнодорожники в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги одержали победу над московским «Торпедо» со счётом 1:0. Единственный мяч забил Артём Карпукас. После матча автозаводцы остались на последнем месте в турнирной таблице, а «Локомотив» поднялся на 12-ю строчку, набрав 12 очков.
Новость по темеВидеообзор победы «Локомотива» над «Торпедо» в московском дерби
Комментарии
- 15 октября 2022
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:27
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:09
-
16:08
-
15:53
-
15:51
-
15:50
-
15:44
-
15:35
-
15:30
-
15:15
-
15:10
-
15:09
-
15:07
-
15:05
-
14:37
-
14:30
-
14:26
-
14:22
-
14:09
Партнерский контент