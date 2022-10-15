Игорь Смольников прокомментировал поражение «Торпедо» в матче с «Локомотивом»

Защитник московского «Торпедо» Игорь Смольников после матча, проигранного «Локомотиву» со счётом 0:1, высказался о неудачном исходе встречи для своей команды.
«У нас такой чемпионат, что особняком стоит одна команда. Все остальные – неизвестно, как может повернуться любой матч. Тот же «Локомотив» и в состоянии не очень, и мы где-то рядом в таблице. У них смена тренера, это какая-то встряска, смена состава. Сегодня в первую очередь боевитость на поле была очень важным фактором. Мы старались в этом компоненте не уступить им, но единственный момент решил исход.
Если бы мы забили, могло бы быть наоборот, но имеем то, что имеем. Задача – двигаться дальше, постараться проанализировать эту игру и вникнуть в идеи нового тренера. Только так сможем как-то преодолеть это», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
- 15 октября 2022
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