Игорь Смольников: не вижу какого-то превосходства над «Торпедо» в других командах
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Защитник московского «Торпедо» Игорь Смольников высказался о главном тренере команды Андрее Талалаеве, недавно возглавившем клуб, а также о перспективах команды в текущем розыгрыше чемпионата.
«Сможет ли Талалаев исправить ситуацию в «Торпедо», зависит от всех нас. Сможет, если мы будем двигаться в правильном направлении, объединимся все одной целью. У нас есть сдвиги в этом плане. У нас и так есть цель выйти из этой ситуации. Как мне кажется, у нас на это все шансы, потому что не вижу какого-то превосходства в других командах», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.
Напомним, сегодня подопечные Талалаева встречались с московским «Локомотивом». Матч закончился со счётом 1:0 в пользу железнодорожников.
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