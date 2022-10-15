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Защитник «Торпедо» Смольников рассказал о требованиях Андрея Талалаева

Защитник «Торпедо» Смольников рассказал о требованиях Андрея Талалаева
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Защитник московского «Торпедо» Игорь Смольников поделился деталями о взаимодействии с главным тренером команды Андреем Талалаевым, который недавно возглавил клуб.

«Талалаев много обращался ко мне? Думаю, там были тактические моменты. Он просил, чтобы один бежал за спину, второй – открывался в недодачу. Обычные игровые моменты, к которым нужно будет привыкнуть.

Раньше я всегда играл справа, но в одном моменте ушёл налево. Идентичная позиция, что справа, что слева. Одни и те же функции, ничего страшного. Оттуда чуть не забил? Был хороший момент, надо было исполнять», — передаёт слова Смольникова корреспондент «Чемпионата» Андрей Ирха.

Сегодня завершился матч «Торпедо» с «Локомотивом» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Победу во встрече одержали железнодорожники со счётом 1:0.

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