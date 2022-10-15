«Интер» не будет спешить с возвращением Лукаку в строй после травмы

Миланский «Интер» не будет форсировать восстановление бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Об этом заявил спортивный врач и реабилитолог клуба Криштиану Фузи.
«Мы не должны беспокоиться насчёт восстановления Лукаку, так что можем успокоить болельщиков. К игроку с такими большими мышцами, как у него, мы должны подходить осторожно, чтобы избежать возникновения рецидивов. Требуется время, чтобы вернуть его в нужное время, в нужных условиях», — цитирует доктора Фузи FC Inter News.
Напомним, Лукаку получил травму бедра 26 августа в матче с римским «Лацио», из-за чего был заменён по ходу встречи. С тех пор нападающий не выходил на поле и до сих пор продолжает своё восстановление. В его отсутствие команда провела все встречи Лиги чемпионов, в том числе последнюю игру с «Барселоной» на выезде, которая завершилась вничью — 3:3.
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы
- 15 октября 2022
-
18:41
-
18:35
-
18:35
-
18:31
-
18:28
-
18:20
-
18:08
-
18:08
-
18:02
-
18:01
-
18:00
-
18:00
-
17:59
-
17:56
-
17:53
-
17:40
-
17:38
-
17:21
-
17:20
-
17:14
-
17:13
-
17:08
-
17:08
-
16:57
-
16:56
-
16:53
-
16:47
-
16:45
-
16:41
-
16:39
-
16:27
-
16:23
-
16:22
-
16:15
-
16:09