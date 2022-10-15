«Интер» не будет спешить с возвращением Лукаку в строй после травмы

Миланский «Интер» не будет форсировать восстановление бельгийского форварда Ромелу Лукаку. Об этом заявил спортивный врач и реабилитолог клуба Криштиану Фузи.

«Мы не должны беспокоиться насчёт восстановления Лукаку, так что можем успокоить болельщиков. К игроку с такими большими мышцами, как у него, мы должны подходить осторожно, чтобы избежать возникновения рецидивов. Требуется время, чтобы вернуть его в нужное время, в нужных условиях», — цитирует доктора Фузи FC Inter News.

Напомним, Лукаку получил травму бедра 26 августа в матче с римским «Лацио», из-за чего был заменён по ходу встречи. С тех пор нападающий не выходил на поле и до сих пор продолжает своё восстановление. В его отсутствие команда провела все встречи Лиги чемпионов, в том числе последнюю игру с «Барселоной» на выезде, которая завершилась вничью — 3:3.

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