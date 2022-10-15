Гюндоган может перейти в «Ювентус»

Туринский «Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Манчестер Сити» Илкая Гюндогана, сообщает Сalciomercato.



По информации источника, итальянская команда испытывает проблемы в средней линии. Поль Погба травмирован, Денис Закария находится в аренде в «Челси», бразильский хавбек Артур также отправился в аренду, где сыграл за «Ливерпуль» 13 минут и травмировался. Уэстон Маккенни не оправдывает ожиданий тренерского штаба, ранее сообщалось, что на американца есть спрос в Бундеслиге.



Контракт Гюндогана с английским клубом истекает в июне будущего года, с января он может вести переговоры с другими клубами. В «Ювентусе» рассчитывают на то, что Гюндоган захочет принять новый вызов и попробовать свои силы в Серии А.



В текущем сезоне немец провёл за «горожан» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал одну результативную передачу.

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