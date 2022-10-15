«Эмполи» обыграл «Монцу» и прервал её серию из трёх побед

Сегодня, 15 октября, завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» принимал «Монцу». Матч проходил на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск.
Единственный гол в матче забили хозяева, когда в дебюте встречи полузащитник «Эмполи» Николас Хаас уверенно реализовал голевой момент. Мяч был забит на 11-й минуте встречи, и после этого гости пытались отыграться, однако переломить ход матча они не смогли. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Эмполи» со счётом 1:0.
Таким образом, завершилась серия «Монцы» из трёх побед (одной из которых была виктория над «Ювентусом» со счётом 1:0). Благодаря победе «Эмполи» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место турнирной таблицы, опустив «Монцу» на 13-е (10).
- 15 октября 2022
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