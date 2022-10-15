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«Эмполи» обыграл «Монцу» и прервал её серию из трёх побед

«Эмполи» обыграл «Монцу» и прервал её серию из трёх побед
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Сегодня, 15 октября, завершился матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором «Эмполи» принимал «Монцу». Матч проходил на стадионе «Карло Кастеллани» в Эмполи. Стартовый свисток судьи прозвучал в 16:00 мск.

Единственный гол в матче забили хозяева, когда в дебюте встречи полузащитник «Эмполи» Николас Хаас уверенно реализовал голевой момент. Мяч был забит на 11-й минуте встречи, и после этого гости пытались отыграться, однако переломить ход матча они не смогли. Финальный свисток арбитра сигнализировал о победе «Эмполи» со счётом 1:0.

Таким образом, завершилась серия «Монцы» из трёх побед (одной из которых была виктория над «Ювентусом» со счётом 1:0). Благодаря победе «Эмполи» набрал 11 очков и поднялся на 11-е место турнирной таблицы, опустив «Монцу» на 13-е (10).

Италия - Серия А. 10-й тур
15 октября 2022, суббота. 16:00 МСК
Эмполи
Эмполи
Окончен
1 : 0
Монца
Монца
1:0 Хаас – 11'
Удаления: нет / Ровелла – 90+5'
Комментарии
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