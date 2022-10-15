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Хаджи: надеюсь, «Спартак» победит ЦСКА. Отрыв от «Зенита» — мгновение

Хаджи: надеюсь, «Спартак» победит ЦСКА. Отрыв от «Зенита» — мгновение
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Бывший администратор «Спартака» Александр Хаджи высказался о предстоящей встрече красно-белых с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«ЦСКА сейчас на хорошем ходу, «Спартак» тоже разогнался. Думаю, игра будет соответствовать дерби. Надеюсь, «Спартак» победит.

В «Спартаке» более-менее стабилизировалась защитная линия плюс сыгрались нападающие. Видно, что в команде и дух поднялся, и настроение, и мастерство прибавилось. Надеюсь, будет положительный результат. А там игра покажет.

Стоит вопрос в принципиальности. Всё время муссируется, кто же в конце концов окажет сопротивление «Зениту». Эти осечки «Зенита» дают возможность и шанс командам приблизиться к нему. Поэтому очки в этой встрече будут важны как для «Спартака», так и для ЦСКА. Тем более это уже 13-й тур, треть пути пройдена. Так что с каждым туром будет всё сложнее и сложнее набирать очки. Отрыв от «Зенита» пять очков – практически мгновение. Одно поражение «Зенита», и уже будет всё рядышком. Будем надеяться на хорошую игру, объективное судейство, что ничего не омрачит эту игру, и на победу «Спартака», – сказал Хаджи в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

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