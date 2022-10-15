Защитник «Локо» Ненахов: перемены в руководстве оцениваю позитивно, они назрели

Защитник «Локомотива» Максим Ненахов поделился впечатлениями от победы над «Торпедо» в матче 13-го тура РПЛ. Железнодорожники выиграли со счётом 1:0.
«Тяжёлая игра, но самое главное, что нам нужно было сегодня, — это победа. И мы её добились. Положение у нас непростое, мы всё понимаем, но сегодняшняя игра и эти три очка позволяют с оптимизмом смотреть в будущее. В плане эмоций и психологии сегодня был крайне важный матч. Хорошо, что мы его выиграли. Нужно готовиться к следующему.
Как оцениваю перемены в руководстве команды и клуба? Футболисты в любом случае должны выходить и играть, выдавать свой максимум. Ни в коем случае не снимаем с себя ответственности за те результаты, которые были до этого. На поле всё равно выходят игроки, но, честно говоря, мне кажется, перемены назрели. Думаю, что перестановки в команде и в клубе пойдут нам на пользу. Оцениваю их позитивно. В команде все очень хотят выбраться из этой ситуации и начать набирать очки», — сказал Ненахов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
- 15 октября 2022
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