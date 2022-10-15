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Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
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19:30 Мск
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«Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ

«Динамо» — «Оренбург»: стартовые составы команд на матч 13-го тура РПЛ
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Сегодня, 15 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Сыграют «Динамо» и «Оренбург». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд и запасные:

«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Фернандес, Маричаль, Даса, Фомин, Кутицкий, Захарян, Нгамалё, Смолов, Тюкавин.

Запасные: Лещук, Купцов, Лаксальт, Осокин, Лесовой, Макаров, Сулаквелидзе, Грулёв, Гладышев.

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Гойкович, Печенин, Эктов, Аюпов, Капленко, Вера, Флорентин, Мансилья, Сычевой.

Запасные: Гошев, Малых, Полуяхтов, Хотулёв, Павловец, Стаматов, Титков, Оганесян, Ковалёв, Башич, Марин, Воробьёв.

Матч «Динамо» — «Оренбург» начнётся в 19:30 мск. Обслужит его бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым. Помогать ему будут Дмитрий Жвакин и Андрей Веретёшкин. Резервный судья: Константин Юданов. Арбитр VAR — Сергей Иванов, его помощник — Александр Богданов.

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