Спаллетти — о Зелиньском: многие эксперты говорят, что у него есть потенциал стать лучшим

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти высказался о полузащитнике неаполитанцев Петре Зелиньском.
«В прошлом году он провёл чемпионат ниже своего уровня, и он прекрасно знает об этом. Многие футбольные эксперты говорили и говорят, что у него есть потенциал стать лучшим футболистом. В его случае оставалось только ждать, пока он не перестанет терпеть эти матчи, а начнёт участвовать в них, и в этом году он это делает. Когда человек открыт, у него отсутствует тщеславие, легко найти лучшее из его потенциала. Проблема возникает, когда кто-то играет ниже своего уровня и при этом смотрит на тебя так, как будто он спаситель отечества. И он сам это признал», — цитирует Спаллетти итальянский журналист Альфредо Педулла.
В текущем сезоне Зелиньски провёл за «Наполи» 13 матчей во всех турнирах. На счету поляка четыре гола и шесть результативных передач.
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы
- 15 октября 2022
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