«Вольфсбург» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха поделили очки в матче Бундеслиги

Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вольфсбург» на стадионе «Фольксваген-Арена» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Кортусом. Команды не сумели выявить победителя – 2:2.
Счёт был открыт на 13-й минуте – форвард мёнхенгладбахцев Марку Тюрам точным ударом завершил атаку после передачи Алассана Плеа. Хозяева сравняли счёт перед перерывом – на 43-й минуте Янник Герардт сумел забить гол, ему ассистировал Пауло Отавио. На 48-й минуте Тюрам снова вывел гостей вперёд, оформив дубль, однако хозяева смогли избежать поражения благодаря мячу в исполнении Омара Мармуша, вторую голевую передачу в матче отдал Пауло Отавио.
В другом матче игрового дня «Штутгарт» разгромил «Бохум» со счётом 4:1.
- 15 октября 2022
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