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«Вольфсбург» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха поделили очки в матче Бундеслиги

«Вольфсбург» и «Боруссия» из Мёнхенгладбаха поделили очки в матче Бундеслиги
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Завершился матч 10-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Вольфсбург» на стадионе «Фольксваген-Арена» принимал «Боруссию» из Мёнхенгладбаха. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Беньямином Кортусом. Команды не сумели выявить победителя – 2:2.

Счёт был открыт на 13-й минуте – форвард мёнхенгладбахцев Марку Тюрам точным ударом завершил атаку после передачи Алассана Плеа. Хозяева сравняли счёт перед перерывом – на 43-й минуте Янник Герардт сумел забить гол, ему ассистировал Пауло Отавио. На 48-й минуте Тюрам снова вывел гостей вперёд, оформив дубль, однако хозяева смогли избежать поражения благодаря мячу в исполнении Омара Мармуша, вторую голевую передачу в матче отдал Пауло Отавио.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
15 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Вольфсбург
Вольфсбург
Окончен
2 : 2
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Тюрам – 13'   1:1 Герардт – 43'   1:2 Тюрам – 48'   2:2 Мармуш – 69'

В другом матче игрового дня «Штутгарт» разгромил «Бохум» со счётом 4:1.

Германия - Бундеслига. 10-й тур
15 октября 2022, суббота. 16:30 МСК
Штутгарт
Штутгарт
Окончен
4 : 1
Бохум
Бохум
1:0 Катомпа Мвумпа – 3' (пен)   2:0 Ахамада – 22'   2:1 Цоллер – 29'   3:1 Катомпа Мвумпа – 64'   4:1 Эндо – 71'
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