И.о. главного тренера «Локомотива» Фёдоров прокомментировал победу над «Торпедо»

Исполняющий обязанности главного тренера «Локомотива» Андрей Фёдоров прокомментировал победу команды над «Торпедо» (1:0) в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы приблизительно знали, во что будет играть «Торпедо». Единственное, что у них тоже были изменения в тренерском штабе. Мы думали, как они начнут. Но нового для нас ничего не оказалось. Самым главным для нас было справиться с тем волнением, которое присутствовало несколько игр, а ребятам — показать те качества, которые у них есть.
Три последних дня общался с командой, с тренерским штабом: тот максимум, который каждый из них имеет, они не показывали. И это было видно на поле. Вот эти три дня, которые были в моём распоряжении, мы больше работали над психологией ребят, чтобы они скинули этот груз ответственности, который давил. Также мы занимались тактикой. Мне хотелось, чтобы команда действовала целостно. И первое правило, которое мы взяли для себя сейчас, — мы атакуем всей командой и, что главное, обороняемся всей командой. По-другому не может быть», — приводит слова Фёдорова пресс-служба «Локомотива» на официальном сайте.
- 15 октября 2022
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