Дубль Кавани спас «Валенсию» от поражения в матче с «Эльче»

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались «Валенсия» и «Эльче». Финальный свисток Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал результативную ничью — 2:2.
Счёт в матче был открыт на 29-й минуте: Пере Милья реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.
Гол Мильи с пенальти. Видеоролик:
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На 41-й минуте точным ударом с 11-метрового отметился Эдинсон Кавани, забивший первый мяч в чемпионате Испании.
На седьмой добавленной к первому тайму минуте Кавани оформил дубль.
Однако в «Эльче» ответили дублем Мильи: Пере отметился голом после паса Карлоса Клерка.
«Валенсия» набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Эльче» (3) — на последнем месте.
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