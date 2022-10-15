Дубль Кавани спас «Валенсию» от поражения в матче с «Эльче»

Сегодня, 15 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались «Валенсия» и «Эльче». Финальный свисток Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал результативную ничью — 2:2.



Счёт в матче был открыт на 29-й минуте: Пере Милья реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

Гол Мильи с пенальти. Видеоролик:

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На 41-й минуте точным ударом с 11-метрового отметился Эдинсон Кавани, забивший первый мяч в чемпионате Испании.

Гол Кавани. Видеоролик:

На седьмой добавленной к первому тайму минуте Кавани оформил дубль.

Дубль Кавани. Видеоролик:

Однако в «Эльче» ответили дублем Мильи: Пере отметился голом после паса Карлоса Клерка.

Дубль Мильи. Видеоролик:

«Валенсия» набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Эльче» (3) — на последнем месте.