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Дубль Кавани спас «Валенсию» от поражения в матче с «Эльче»

Дубль Кавани спас «Валенсию» от поражения в матче с «Эльче»
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Сегодня, 15 октября, на стадионе «Месталья» в Валенсии состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании по футболу. Встречались «Валенсия» и «Эльче». Финальный свисток Хуана Луиса Пулидо Сантаны зафиксировал результативную ничью — 2:2.

Счёт в матче был открыт на 29-й минуте: Пере Милья реализовал пенальти и вывел гостей вперёд.

Гол Мильи с пенальти. Видеоролик:

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На 41-й минуте точным ударом с 11-метрового отметился Эдинсон Кавани, забивший первый мяч в чемпионате Испании.

Гол Кавани. Видеоролик:

На седьмой добавленной к первому тайму минуте Кавани оформил дубль.

Дубль Кавани. Видеоролик:

Однако в «Эльче» ответили дублем Мильи: Пере отметился голом после паса Карлоса Клерка.

Дубль Мильи. Видеоролик:

«Валенсия» набрала 14 очков и занимает в турнирной таблице седьмое место. «Эльче» (3) — на последнем месте.

Испания - Примера. 9-й тур
15 октября 2022, суббота. 17:15 МСК
Валенсия
Валенсия
Окончен
2 : 2
Эльче
Эльче
0:1 Милья – 29' (пен)   1:1 Кавани – 41' (пен)   2:1 Кавани – 45+7'   2:2 Милья – 65'
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