Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Оренбург. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дидье Дрогба раскритиковал владельца «Челси» Тодда Боули

Дидье Дрогба раскритиковал владельца «Челси» Тодда Боули
Комментарии

Бывший форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба заявил, что недоволен тем, как новое руководство клуба во главе с американцем Тоддом Боули ведёт дела команды. Боули приобрёл футбольный клуб из Лондона у российского предпринимателя Романа Абрамовича в мае 2022 года, а в ходе нынешнего сезона расстался с рядом специалистов, которые работали в клубе ещё до его прихода, в частности, был уволен главный тренер Томас Тухель, который с командой сумел стать победителем Лиги чемпионов.

«Во времена Абрамовича у этой команды был определённый класс, но сегодня мне этого не хватает. Мне очень тяжело видеть, как они избавились от некоторых людей, например, от физиотерапевтов, которые работали в клубе очень долго. Они должны вернуться к своим принципам и ценностям», — приводит слова Дрогба The Sun со ссылкой на Canal+.

«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.

Новый уровень «Арсенала», старый уровень судейства. Выпуск 122

Судья уничтожил «Милан» в Лиге чемпионов. Теперь «Челси» почти в плей-офф Судья уничтожил «Милан» в Лиге чемпионов. Теперь «Челси» почти в плей-офф
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022