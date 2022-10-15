Дидье Дрогба раскритиковал владельца «Челси» Тодда Боули

Бывший форвард лондонского «Челси» Дидье Дрогба заявил, что недоволен тем, как новое руководство клуба во главе с американцем Тоддом Боули ведёт дела команды. Боули приобрёл футбольный клуб из Лондона у российского предпринимателя Романа Абрамовича в мае 2022 года, а в ходе нынешнего сезона расстался с рядом специалистов, которые работали в клубе ещё до его прихода, в частности, был уволен главный тренер Томас Тухель, который с командой сумел стать победителем Лиги чемпионов.



«Во времена Абрамовича у этой команды был определённый класс, но сегодня мне этого не хватает. Мне очень тяжело видеть, как они избавились от некоторых людей, например, от физиотерапевтов, которые работали в клубе очень долго. Они должны вернуться к своим принципам и ценностям», — приводит слова Дрогба The Sun со ссылкой на Canal+.



«Челси» занимает четвёртое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от лидирующего «Арсенала» на восемь очков.

Новый уровень «Арсенала», старый уровень судейства. Выпуск 122