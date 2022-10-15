«Один из лучших полузащитников в мире». Де Йонг — о хавбеке «Реала» Луке Модриче

Полузащитник «Барселоны» Френки де Йонг высказался о предстоящем матче с мадридским «Реалом», а также выделил из всего состава «сливочных» хорватского хавбека Луку Модрича.
«Конечно, мы разочарованы после матча с «Интером», но мы должны изменить своё настроение и сосредоточиться на «эль класико». Мы должны доказать, что по-прежнему остаёмся хорошей командой.
В «Реале» сильные игроки в основе. Во многом они опираются на Модрича. Сколько ему лет: 35, 36 или 37? Это неважно. Он продолжает вносить большой вклад независимо от своего возраста и является одним из лучших полузащитников в мире. Мне нравится смотреть, как он играет», — цитирует де Йонга испанское издание Marca.
Матч между «Барселоной» и «Реалом» состоится завтра, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 17:15 мск.
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