Баженов: ЦСКА и «Спартак» давно не подходили к дерби почти в идеальной форме. Будет заруба
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Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов высказался о предстоящим дерби с ЦСКА в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Обе команды подходят к этому матчу в лучшей форме. ЦСКА – суперорганизованно и хорошо играет, как и «Спартак». Нельзя сказать, что у кого-то будет преимущество, это дерби, поэтому победит сильнейший. Самое важное – нюансы. Они сыграют большую роль. Думаю, кто-то победит в один мяч. Будет принципиальная заруба. Матч будет классный. Давно ЦСКА и «Спартак» не подходили к дерби почти в идеальной форме», – сказал Баженов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Матч между «Спартаком» и ЦСКА состоится завтра, 16 октября. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 мск.
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