Жиру — о шансах Бензема на «Золотой мяч»: не вижу, кто мог бы бросить ему вызов

Нападающий «Милана» Оливье Жиру высказался о форварде «Реала» Кариме Бензема, который считается основным претендентом на получение «Золотого мяча».

«Я думаю, что Бензема заслуживает «Золотого мяча» за то, чего он добился со своим клубом в этом году. Я не вижу, кто мог бы бросить ему вызов. Многие люди думают так же, как и я, и единодушны в том, что в этом году он этого заслуживает», — приводит слова Жиру издание RMC Sport.

В прошедшем сезоне Бензема в 32 матчах испанского первенства забил 27 мячей, в Лиге чемпионов в 12 матчах француз отличился 15 раз. В этом сезоне француз за девять игр забил три гола и отдал одну результативную передачу. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится в понедельник, 17 октября.

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