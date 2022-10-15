«Севилья» обыграла «Мальорку» и покинула зону вылета Ла Лиги
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Сегодня, 15 октября, на стадионе «Иберостар» в Пальма-де-Мальорке состоялся матч 9-го тура чемпионата Испании. Встречались «Мальорка» и «Севилья». Финальный свисток Хавьера Иглесиаса Вильянуэвы зафиксировал победу гостевой команды с минимальным счётом.
Единственный гол в матче был забит на 53-й минуте: Неманья Гудель получил передачу от Иско, подготовил удар и здорово исполнил из-за штрафной — мяч залетел в девятку.
Гол Неманьи Гуделя. Видеоролик:
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«Севилья» набрала девять очков и поднялась на 13-ю строчку турнирной таблицы, покинув зону вылета. «Мальорка» с девятью очками располагается на позицию выше.
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