«Тоттенхэм» уверенно обыграл «Эвертон» в матче 11-го тура АПЛ

Сегодня, 16 октября, состоялся матч 11-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Тоттенхэм» принимал ливерпульский «Эвертон». Встреча проходила на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток арбитра матча Пола Тирни прозвучал в 19:30 мск.

Хозяева поля долгое время доминировали по ходу встречи, пока их преимущество по ударам в итоге не реализовалось в гол. Случилось это на 59-й минуте, когда английский нападающий Гарри Кейн уверенно реализовал 11-метровый удар. Тактические замены, в том числе и выход на поле бывшего форварда «Зенита» Саломона Рондона, не помогли наставнику «ирисок» Фрэнку Лэмпарду переломить ход матча. На 86-й минуте опорный хавбэк хозяев Пьер-Эмиль Хёйбьерг после паса Родриго Бентанкура установил итоговый счёт матча — 2:0.

Это победа помогла «Тоттенхэму» набрать 23 очка и укрепиться на третьем месте турнирной таблицы, догнав «Манчестер Сити», который свой матч проведёт завтра. «Эвертон» после поражения опустился на 14-ю строчку, в активе подопечных Фрэнка Лэмпарда 10 набранных очков.