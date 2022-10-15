Анчелотти — о философии «Барселоны»: игра в одном стиле — не лучший вариант

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о подготовке к матчу 9-го тура испанской Примеры с «Барселоной». «Класико» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 17:15 мск.



«История «Барселоны» говорит сама за себя. Они следовали и следуют определённому стилю, который им нравится. Болельщикам и руководству это нравится. При всём уважении я не говорю, что это неправильно. Это футбольная идея, которая дала им успех. Но другие клубы отличаются от них. Я считаю, что игра в одном стиле – не лучший вариант, потому что иногда игроки меняются, и для меня самое главное, чтобы игрок чувствовал себя комфортно, учитывая стиль, в котором он играет», — приводит слова Анчелотти Marca.

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