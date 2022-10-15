Хави — о матче с «Реалом»: «Барселона» хочет и дальше быть первой в Ла Лиге

Главный тренер «Барселоны» Хави поделился эмоциями от предстоящего матча с мадридским «Реалом» в 9-м туре чемпионата Испании.

«Эль класико» — это отличная возможность для нас. Мы хотим и дальше быть первыми в Ла Лиге. Это вызов, и мы должны продолжать работать, быть позитивными.

Не знаю, будет ли это первое «класико» без капитанов. В этом сезоне такие матчи уже были. Я на это не смотрю. Вроде бы все смотрят на них, но все футболисты важны. Это команда, а не 11 игроков.

Мы мало что изменим в тактических построениях. У нас нет Рональда Араухо, который очень хорошо остановил Винисиуса в прошлом году. Кто бы там ни играл, он должен быть очень хорош и нуждается в подмоге. Нам нужно больше коллективной работы», — приводит слова Хави Marca.

Видеообзор. «Барселона» — «Сельта». Испанская Примера 2022/2023. 8-й тур:

Трансляции матчей испанской Примеры, Кубка Италии и других турниров доступны эксклюзивно в Okko.