Сычевой: «Оренбург» расслабился при счёте 2:1, за это нас наказали

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой прокомментировал поражение команды в матче РПЛ с «Динамо» (2:3).



«Сегодня произошло так, что «Динамо» забило на один мяч больше, поэтому проиграли. Чуть-чуть расслабились в конце игры, при счёте 2:1. За эту расслабленность нас и наказали. Высказал ли за это Личка? Пока нет, но всё впереди.



Не бывает такого, что команда делает всё, как надо. Поэтому тренер был недоволен. Он персонально мне что-то подсказывал? Я не робот и в моментах ошибаюсь, поэтому где-то идёт подсказ, где-то Личка кричит», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.



«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — на девятом месте.

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