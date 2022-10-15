Тренер «Оренбурга» Личка прокомментировал поражение от «Динамо» со счётом 2:3

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о поражении своих подопечных со счётом 2:3 в матче с московским «Динамо» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Мы сыграли хорошую игру, но не всегда, когда заслуживаешь большего, получаешь это. Соперник забил на один гол больше, так бывает, поэтому они выиграли, я поздравляю «Динамо». Да, проиграли, но эти два матча со «Спартаком» и «Динамо» внушают мне оптимизм», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По ходу встречи московская команда уступала со счётом 1:2, однако сумела переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.
- 15 октября 2022
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:25
-
21:24