Тренер «Оренбурга» Личка прокомментировал поражение от «Динамо» со счётом 2:3

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка высказался о поражении своих подопечных со счётом 2:3 в матче с московским «Динамо» в рамках 13-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Мы сыграли хорошую игру, но не всегда, когда заслуживаешь большего, получаешь это. Соперник забил на один гол больше, так бывает, поэтому они выиграли, я поздравляю «Динамо». Да, проиграли, но эти два матча со «Спартаком» и «Динамо» внушают мне оптимизм», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

По ходу встречи московская команда уступала со счётом 1:2, однако сумела переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.