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Шунин тащил Паршивлюка, Маликов и Хазанов наблюдали с трибуны. Фото победы «Динамо»

Шунин тащил Паршивлюка, Маликов и Хазанов наблюдали с трибуны. Фото победы «Динамо»
Шунин тащил Паршивлюка, Маликов наблюдал с трибуны
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Сегодня, 15 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве прошёл матч 13-го тура Российской Премьер-Лиги. Встречались «Динамо» и «Оренбург». Финальный свисток Василия Казарцева зафиксировал победу домашней команды со счётом 3:2.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Оренбург» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

Главный тренер московского «Динамо» Славиша Йоканович высказался о победе своих подопечных над «Оренбургом».

«Доволен победой. Игру можно разделить на два отрезка. Первый — это первые 60 минут, мы плохо вошли в игру, много страдали на стандартах у наших ворот. Последние полчаса были другими, команда показала характер, смогла перевернуть матч. Игроки достали из себя всё, чтобы победить», — передаёт слова Йокановича корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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