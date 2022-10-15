Сычевой: за предложение девушке в «Оренбурге» не поругали. Была бы жёлтая — иной разговор

Автор дубля в составе «Оренбурга» Владимир Сычевой после поражения от московского «Динамо» со счётом 2:3 рассказал, что означало его празднование после забитого мяча, а также рассказал о реакции руководства его клуба.
«Празднование было к чему-то приурочено? Нет, просто хотел родителям сказать эти слова. Они далеко находятся, сидят у телевизора. Лично эти слова сказать не могу, если только по телефону. Таким празднованием решил сделать им приятно.
Что дальше? Буду что-то придумывать. Думаю, зрителям нравится, почему бы их не порадовать. Видел ли я разные реакции на предложение? Сколько людей, столько и мнений. Я не могу осуждать кого-то за высказывания. Что мне сказали в клубе? Самое главное, что не поругали. Поздравили, сказали – молодец. Если бы жёлтую дали, был бы другой разговор, но её же не было, поэтому всё хорошо», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
- 15 октября 2022
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:25
-
21:24