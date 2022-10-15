Роберто Фернандес: у «Динамо» несколько вариантов схем
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Защитник «Динамо» Роберто Фернандес прокомментировал победу команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).
«Почему я получаю много жёлтых? Это какое-то эмоциональное волнение. Не знаю, почему так получается. Либо это стечение обстоятельств, либо эмоции. Не могу сказать. В начале тренировочной недели всегда думаю об игре. Очень важно сохранять концентрацию.
У нас всегда несколько вариантов схем. Сегодняшний вариант принёс нам победу. Мы уже два-три месяца назад начали её отрабатывать», — передаёт слова Фернандеса корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — на девятом месте. В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Оренбург» — с ЦСКА.
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