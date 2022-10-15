Тренер «Оренбурга» Личка объяснил, почему команда стала хуже играть после 60-й минуты

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка дал объяснение, почему его команда просела после 60-й минуты в матче с «Динамо», который в итоге завершился победой московской команды со счётом 3:2.
«Тяжело ругать команду, когда она играет хорошо. Мы допустили тактическую ошибку, когда пропустили второй гол, это дало энергию сопернику. Потом я сделал замены, чтобы добавить энергии, но с уходом Веры и Капленко потеряли в технике. У «Динамо» игроки могут отдавать хорошие передачи между линиями, это всегда очень опасно. Мы уже не играли так качественно, как в первый час, больше играли в забросы», — передаёт слова Лички корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
По ходу встречи хозяева уступали со счётом 1:2, однако сумели переломить ход игры и вырвать победу почти в самом конце. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.
- 15 октября 2022
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