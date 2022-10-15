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Сычевой рассказал, что ему сказал Любимов после того, как он сделал предложение девушке

Сычевой рассказал, что ему сказал Любимов после того, как он сделал предложение девушке
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Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о разговоре с одним из арбитров матча с «Сочи» Артёмом Любимовым, когда футболист сделал предложение своей девушке.

«Любимов сказал, что должен был дать жёлтую. Я его поблагодарил за то, что он её не дал, по-человечески отнёсся к ситуации. Видел ли я, что некоторые критики говорили: «Он бы ещё сексом занялся»? Я на такие высказывания не обращаю внимания. Это люди неадекватные, я считаю», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня завершился матч «Динамо» и «Оренбурга», где победу одержала московская команда со счётом 3:2. Благодаря этой победе «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.

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