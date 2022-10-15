Вратарь «Динамо» Шунин: в какой-то степени мы не выполняем установку тренера

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).



«Если бы мы знали, как играть спокойнее, то играли бы. В какой-то степени не выполняем установку тренера. Но зато бежим вперёд после того, как пропускаем. Сегодня была очень важная игра, при своих болельщиках. Хорошо, что сегодня выиграли», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Московская команда добилась победы, по ходу матча уступая в счёте. За динамовцев забивали Сергей Паршивлюк, Вячеслав Грулёв и Роберто Фернандес, за «Оренбург» дублем отметился Владимир Сычевой.

«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — на девятом месте. В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Оренбург» — с ЦСКА.