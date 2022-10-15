Вратарь «Динамо» Шунин: в какой-то степени мы не выполняем установку тренера

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).
«Если бы мы знали, как играть спокойнее, то играли бы. В какой-то степени не выполняем установку тренера. Но зато бежим вперёд после того, как пропускаем. Сегодня была очень важная игра, при своих болельщиках. Хорошо, что сегодня выиграли», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
Московская команда добилась победы, по ходу матча уступая в счёте. За динамовцев забивали Сергей Паршивлюк, Вячеслав Грулёв и Роберто Фернандес, за «Оренбург» дублем отметился Владимир Сычевой.
«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — на девятом месте. В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Оренбург» — с ЦСКА.
- 15 октября 2022
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:17
-
22:15
-
22:14
-
22:09
-
22:08
-
22:06
-
22:05
-
22:03
-
22:00
-
21:56
-
21:49
-
21:45
-
21:40
-
21:37
-
21:28
-
21:25
-
21:24