Шунин — о серии «Динамо» без побед: нужно выходить на поле и биться друг за друга

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин прокомментировал победу своей команды в матче РПЛ с «Оренбургом» (3:2).
«Есть понимание требований Йокановича. Нужно совершенствовать мастерство на тренировках, больше отрабатывать моменты, которые не получаются.
Что касается серии «Динамо» без побед, поэтому с «Оренбургом» и был такой тяжёлый матч. Набирай мы больше очков, игра была бы не такая нервная, сегодня в том числе. Когда команда не выигрывает, чтобы это переломить, нужно и везение, нужно выполнять установку тренера. Нужно выходить на поле и биться друг за друга», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
«Динамо» с 20 очками поднялось на восьмую строчку турнирной таблицы. «Оренбург» (18) — на девятом месте. В следующем туре «Динамо» встретится с «Локомотивом», «Оренбург» — с ЦСКА.
- 15 октября 2022
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