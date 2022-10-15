Сычевой: Карпин про сборную со мной не общался. Значит, не пришло время

Нападающий «Оренбурга» Владимир Сычевой рассказал о вероятном вызове в состав сборной России, которую возглавляет наставник «Ростова» Валерий Карпин.

«Думаю ли я про сборную? Будет приятно, если вызовут, но пока не вызывали, поэтому пока только двигаемся к этому. Общался ли со мной Карпин как с потенциальным кандидатом в сборную? Не общался, значит, не пришло время», — передаёт слова Сычевого корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Сегодня завершился матч между «Оренбургом» и «Динамо», где победу одержала московская команда со счётом 3:2. Благодаря этому триумфу «Динамо» набрало 20 очков и поднялось на восьмое место турнирной таблицы чемпионата. «Оренбург» опустился на девятую строчку, в активе команды 18 очков.