Вратарь «Динамо» Шунин: после матча пожал Паршивлюку руку. Партнёры познаются в беде

Голкипер московского «Динамо» Антон Шунин высказался о своей ошибке по ходу встречи с «Оренбургом» (победа москвичей 3:2), которую исправил защитник команды Сергей Паршивлюк, а также о реакции команды на гол футболиста по ходу встречи.

«В моменте, когда я вышел на середину поля, это моя техническая ошибка. Подошёл к Серёже Паршивлюку после первого тайма, пожал руку, после матча тоже. Он подстраховал, отработал. Партнёры познаются в беде. Когда партнёры ошибаются, надо помогать, сделать всё, чтобы не было пропущенных голов.



Сказали ли Паршивлюку проставляться за первый гол? Да нет (смеётся). Очень сложная игра была, многие после неё пришли опустошённые. Может, кто-то и сказал, но я не слышал. В любом случае Сергей молодец. Не на своей позиции вышел, ещё и гол забил», — передаёт слова Шунина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.