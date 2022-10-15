Данни на русском поздравил женский «Зенит» с первым трофеем Суперлиги
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Бывший полузащитник «Зенита» Мигел Данни высказался о победе женской петербургской команды в розыгрыше Суперлиги. Для сине-бело-голубых это первый трофей лиги в их истории.
«Мы — чемпионы. Поздравляю женскую команду. Спасибо, вы лучшие», — сказал Данни в видео, опубликованном в телеграм-канале «Зенита».
«Зенит» впервые стал победителем женской Суперлиги. До этого команда из Санкт-Петербурга завоёвывала лишь бронзовые медали турнира.
«Зенит» с 33 очками идёт на первом месте турнирной таблицы женской Суперлиги, опережая ЦСКА на семь очков. Отметим, что именно с московской командой сине-бело-голубые сыграют в следующем туре женской Суперлиги дома. В активе армейцев две победы в женской Суперлиге.
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