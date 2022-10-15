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Анчелотти: несмотря на проблемы в Лиге чемпионов, в Примере «Барселона» впечатляет

Анчелотти: несмотря на проблемы в Лиге чемпионов, в Примере «Барселона» впечатляет
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти перед матчем 9-го тура испанской Примеры с «Барселоной» оценил игру соперника. «Класико» состоится завтра, 16 октября, на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало игры — в 17:15 мск.

«Они сыграли вничью только один матч чемпионата, «Барселона» в Примере на ходу. У них были определённые проблемы в Лиге чемпионов, которые случаются в этом турнире, но в чемпионате Испании их выступление впечатляет», — приводит слова Анчелотти Marca.

Перед очной встречей у команд равные показатели набранных очков после восьми игр — 22, но по разнице мячей выше в турнирной таблице располагается «Барселона». При этом ни «Реал», ни каталонцы не имеют поражений в Примере.

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