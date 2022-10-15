Жиру: я охотно исполняю роль старшего брата в «Милане»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру объяснил, играет ли он роль лидера в отсутствие форварда Златана Ибрагимовича.

«Да, Ибрагимовича нет, хотя он присутствует на домашних играх и играет важную роль в раздевалке. Моя роль заключается в том, чтобы взять на себя ответственность и быть рядом с самыми молодыми игроками, если они в этом нуждаются. Это роль старшего брата, которая мне нравится, и я исполняю её очень охотно. Я стараюсь подавать пример. Пока работает нормально. Я по-настоящему счастлив в этой команде, и я думаю, что это видно каждый день на поле и в раздевалке», — цитирует Жиру издание RMC Sport.

В текущем сезоне итальянской Серии А Жиру провёл девять встреч. На счету французского нападающего четыре гола и две результативные передачи.

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