Жиру: я охотно исполняю роль старшего брата в «Милане»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру объяснил, играет ли он роль лидера в отсутствие форварда Златана Ибрагимовича.
«Да, Ибрагимовича нет, хотя он присутствует на домашних играх и играет важную роль в раздевалке. Моя роль заключается в том, чтобы взять на себя ответственность и быть рядом с самыми молодыми игроками, если они в этом нуждаются. Это роль старшего брата, которая мне нравится, и я исполняю её очень охотно. Я стараюсь подавать пример. Пока работает нормально. Я по-настоящему счастлив в этой команде, и я думаю, что это видно каждый день на поле и в раздевалке», — цитирует Жиру издание RMC Sport.
В текущем сезоне итальянской Серии А Жиру провёл девять встреч. На счету французского нападающего четыре гола и две результативные передачи.
Спаллетти принес на пресс-конференцию 2 розы
- 16 октября 2022
-
00:50
-
00:44
-
00:31
-
00:30
-
00:24
-
00:10
-
00:04
-
00:03
-
00:03
-
00:02
- 15 октября 2022
-
23:57
-
23:53
-
23:49
-
23:40
-
23:31
-
23:30
-
23:15
-
23:09
-
23:05
-
23:02
-
22:51
-
22:47
-
22:43
-
22:41
-
22:38
-
22:35
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:27
-
22:23
-
22:19
-
22:17
-
22:17